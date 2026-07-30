Mehr als 1.500 Migranten erreichen spanische Exklave Ceuta

Nach der Ankunft von mehr als 1.500 Migranten binnen weniger Tage sind die Aufnahmeeinrichtungen in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika überfüllt. Das erklärte Regionalpräsident Juan Jesús Vivas. Hunderte weitere Menschen gelangten am Donnerstag in das an Marokko grenzende Gebiet, mindestens neun Menschen ertranken bei dem Versuch, bis zur spanischen Exklave zu schwimmen. Die Regierung in Madrid kündigte unterdessen die Entsendung von Soldaten an. Wie EU-Migrationskommissar Magnus Brunner der APA Donnerstagabend mitteilte, ist der Schutz der EU-Außengrenzen ein „entscheidender Teil unserer Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Migration“. „Wir sind mit den zuständigen Behörden in engem Kontakt hinsichtlich der sich entwickelnden Lage in Ceuta“, erklärte Brunner.

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Er habe dem spanischen Innenminister Fernando Grande-Marlaska zugesagt, Spanien - auch durch Frontex - zusätzlich zu unterstützen, um die Situation so rasch wie möglich unter Kontrolle zu bringen. „Zugleich stehen wir mit den marokkanischen Behörden in Kontakt, um sicherzustellen, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um diese gefährlichen Überfahrten zu verhindern“, sagte Brunner. Zahlreiche Menschen erreichten auch am Donnerstag von Marokko kommend Ceuta, wie Reporter der AFP-Nachrichtenagentur beobachteten. Einige schwammen durchs Meer und kamen am Strand an. Andere gelangten über einen Grenzübergang im Süden des gut 18 Quadratkilometer großen Gebiets nach Ceuta.

„Auf Wiedersehen Marokko, hallo Spanien!“ In den Straßen von Ceuta dankten die Menschen der spanischen Polizei. Einige riefen: „Auf Wiedersehen Marokko, hallo Spanien!“ Die Sicherheitskräfte traten zurückhaltend auf. Einige Beamte versuchten, die Ankommenden in Richtung der örtlichen Aufnahmeeinrichtung zu leiten. Auf marokkanischer Seite beobachtete ein AFP-Reporter Hunderte Menschen, die sich an der Grenze zwischen der Stadt Fnideq und Ceuta versammelten. Einige von ihnen verwiesen auf Gerüchte, denen zufolge die Grenze zu Ceuta Donnerstagfrüh geöffnet werden sollte. „Wir befinden uns in einer Situation des totalen humanitären und sozialen Notstands“ sagte Ceutas Präsident Vivas im Fernsehen. Schon in den vergangenen Tagen seien mehr als 1.500 Menschen - überwiegend Männer und Jugendliche - angekommen, hatte Vivas am Mittwoch gesagt. Im Schnitt seien pro Tag 200 Menschen angekommen. Die Aufnahmezentren seien nicht mehr aufnahmefähig. Am Donnerstag schrieb Vivas dann im Onlinedienst X: „Heute ist die Lage noch schlimmer: noch mehr Ankünfte, überlastete Einrichtungen und ein weiteres auf See verlorenes Leben.“ Donnerstagabend erklärten die Behörden dann, neun Menschen seien im Meer ums Leben gekommen, als sie versuchten, Ceuta zu erreichen.

Innenministerium will Soldaten entsenden Für aktuelle Angaben zur Zahl der zuletzt nach Ceuta gekommenen Migranten waren die Behörden am Donnerstag vorerst nicht erreichbar. Es handelte sich um die größte Zahl seit 2021, als mehr als 10.000 Menschen die Grenze zu der Exklave stürmten. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez erklärte auf X, seine Regierung habe „alle notwendigen Mittel mobilisiert“, um „eine sofortige Antwort auf die Situation in Ceuta zu geben“. Das Innenministerium kündigte die Entsendung von Soldaten an, „um die Sicherheit in der Stadt Ceuta aufrechtzuerhalten“. Innenminister Grande-Marlaska will am Freitag nach Ceuta reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen und sich mit Behördenvertretern zu treffen. Die Zusammenarbeit mit den marokkanischen Behörden bezeichnete er als „vorbildlich“. Beide Länder würden „so bald wie möglich Maßnahmen“ ergreifen, um die illegal nach Ceuta Gekommenen nach Marokko zu bringen.