Mehr als 1,2 Mio. demonstrieren gegen Pensionsreform in Frankreich

Streiks gab es währenddessen an Schulen, in Raffinerien und bei der Bahn, was auch den Zugverkehr nach Deutschland beeinträchtigte. 11.000 Polizisten und Gendarmen waren landesweit im Einsatz. Bereits vor knapp zwei Wochen gab es große Proteste gegen die geplante Erhöhung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre.

Pensionseintrittsalter soll von 62 auf 64 Jahre angehoben werden

Begleitet von Musik und Protestliedern setzte sich die Demonstration in Paris am Nachmittag in Bewegung. Familien mit Kindern, Studierende und ältere Menschen reihten sich in den Protest ein. Obwohl die Reformpläne der Regierung viele Menschen in Frankreich aufregen, blieb die Stimmung gut. "Retten wir unsere Pension" oder "Besser/Alt leben" war auf Schildern zu lesen.