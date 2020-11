Medizin-Triumph kommt zu spät für Trump

Das im Jänner dieses Jahres zur Erforschung eines Corona-Impfstoffes gestartete „Projekt Lichtgeschwindigkeit“ macht seinem Namen alle Ehre: Am Montag teilten der US-Pharmakonzern Pfizer und das Mainzer Unternehmen BioNTech mit, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit biete.

Auch Noch-US-Präsident Donald Trump jubelte umgehend via Kurznachrichtendienst Twitter über die „großartigen Nachrichten“. Der Impfstoff komme bald, die Aktienmärkte seien schon stark im Plus (siehe auch Seite 8), schrieb er. An der New Yorker Wallstreet wurden Rekordwerte gefeiert.