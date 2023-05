Medien: Ungarn verweigert Unterschrift unter Erklärung zu Menschenrechtsverletzungen

Das ungarische Außenministerium begründete die Verweigerung der Unterschrift unter das Dokument mit dem Krieg in der Ukraine. In Kriegszeiten müsse die Europäische Union all ihre Kraft darauf konzentrieren, dass in der Nachbarschaft der Gemeinschaft umso eher Frieden herrsche, zitierte das Onlineportal. Derartige politische Erklärungen würden die Kommunikationskanäle verschließen, die für den Beginn der Friedensverhandlungen unumgänglich seien, und damit die Hoffnung auf Frieden schwinden lassen, heißt es in der Reaktion des Außenministeriums in Budapest.