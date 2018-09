Mazedonien-Referendum wohl ungültig

Niederlage für Regierung

Konkret zur Änderung des Staatsnamens gehen die Meinungen aber auseinander. Die Regierung unter dem Sozialdemokraten Zoran Zaev war vom Referendumserfolg überzeugt. Kleinere, nicht im Parlament vertretene Parteien und einige nicht-staatliche Organisationen, aber auch Staatspräsident Gjorge Ivanov riefen dagegen zum Boykott auf.

Eine Ungültigkeit der Volksabstimmung kann somit als Niederlage für die Regierung betrachtet werden. Rückenwind für die Ratifizierung im Parlament hat Regierungschef Zaev in dieser wichtigen Zukunftsmaterie jedenfalls nicht erhalten.

Griechenland hatte sich seit den 1990er-Jahren am Namen Mazedoniens mit Blick auf die namensgleiche Region im Norden Griechenlands gestoßen. Es geht um mögliche Gebietsansprüche und einen Alleinanspruch auf das Kulturerbe Alexanders des Großen. In der UNO ist Mazedonien als "FYROM" (Former Yugoslav Republic of Macedonia) Mitglied.