May am Schleudersitz: Entsetzte Reaktionen zu Kompromissangebot

Die britische Premierministerin Theresa May befindet sich nach ihrem Kompromissangebot zum Brexit an die Sozialdemokraten immer stärker auf dem Schleudersitz. Die Hardliner in ihrer Tory-Partei zeigten sich entsetzt über das Vorgehen Mays. Die dem Chef der Labour-Partei Jeremy Corbyn angebotene Zusammenarbeit wurde verurteilt. Corbyn sei ein "bekannter Marxist", sagte der konservative Abgeordnete Jacob-Rees Mogg. Er bezeichnete laut Daily Mail Corbyn als neuen stellvertretenden Premier von May.