Massenprotest in der Slowakei: "Wir sind nicht Russland. Wir sind Europa"

Auch Adam steht inmitten der größer werdenden Menge auf dem Platz der Freiheit, schwenkt seine blaue EU-Fahne im eisigen Wind. „Ich will nicht, dass meine Slowakei sich immer weiter Russland zuneigt“, sagt er. Am besten wäre, sagt er, wenn Fico zurücktritt und es zu Neuwahlen kommt.

Protest in Bratislava am Freitag

An Andreas Mantel steckt ein blauer Button mit der Aufschrift: "Die Slowakei ist Europa." Sie gehört zu den Organisatorinnen des landesweiten Protests. Ein Protest, von dem Premier Fico behauptet, "ukrainische Agenten" hätten ihn angezettelt. Die "übliche Propaganda", weist Andrea freundlich zurück: "Ich war noch nie Ukrainerin. Ich bin Slowakin, und ich will, dass meine Kinder nicht in einem autoritären Staat aufwachsen. Deswegen bin ich hier."

Knapp ein Zehntel der 5,4 Millionen Slowaken hegen Sympathien für Russland , beurteilen die Ukraine und Europa durchwegs kritisch. Doch die große Mitte der Bevölkerung will sich, sagt Hvorecky, „nicht Ost, nicht West“ definieren. Und so brachte der Moskau-Besuch von Premier Fico im Dezember bei Russlands Präsident Putin auch viele, bis dahin eher unbeteiligte Slowaken auf die Palme.

Denn was Fico unbedingt vermeiden wolle, seien Neuwahlen. „Deswegen hat er eine Kampagne gestartet, um seine Unterstützer zu mobilisieren“: Pro-russisch, vor allem aber Anti-LGBTQ, in der Verfassung sollen künftig die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren und Transgender eingeschränkt werden – kurz, wie Fico sagt: Eine „Verfassungsbarriere gegen den Progressivismus“ müsse errichtet werden.

Wie sehr sich die Proteste auch abseits der Hauptstadt Bratislava, in der weitegehend konservativen Slowakei, ausgebreitet haben, erfuhr Hvorecky zuletzt bei Anti-Fico-Demonstrationen in Banska Bystrica. "In dieser Stadt mit 80.000 Einwohnern waren 10.000 Teilnehmer beim Protestmarsch. Das war hier immer eine Bastion der Regierungspartei Smer. Das ist für Smer also sehr beunruhigend, die Kritik von ausgerechnet dort für die Regierung eine Katastrophe. Der Protest dort war sehr laut und sehr Anti-Fico."