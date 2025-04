Erneut Kind an Masern in den USA gestorben: Kennedy wirbt für Impfung

Nachdem in Texas zum zweiten Mal binnen Monaten ein an Masern erkranktes Kind gestorben ist, ist Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in den US-Bundesstaat gereist, um die Familie zu treffen. Bisher seien 642 Fälle in 22 Bundesstaaten gemeldet worden - 499 davon in Texas, so Kennedy auf der Plattform X. Er mahnte, die wirksamste Methode, die Verbreitung zu verhindern, sei eine Impfung. In früheren Jahren hatte Kennedy Zweifel an Impfungen gestreut.