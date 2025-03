Kanadas neuer Premier angelobt: Wer ist Mark Carney?

Fast eine Dekade lang regierte Justin Trudeau Kanada. Als er zu Jahresbeginn seinen Rücktritt als Ministerpräsident verkündete, sahen die Umfragewerte für seine Partei desaströs aus, bewegten sich unter 20 Prozent. Die Konservativen hingegen im Bereich des Doppelten.

Das lag auch an Trudeau selbst, der seinen Kritikern zufolge den Fokus in den vergangenen Jahren zu sehr auf seine liberalen Ziele – etwa die Cannabis-Legalisierung – gelegt hat, anstatt sich um die wahren Alltagsprobleme der Kanadier zu kümmern, vor allem die wirtschaftlichen. Seine Einwanderungspolitik, im Zuge derer Millionen Einwanderer ins Land kamen, hielten zudem viele für zu progressiv, auch er selbst am Ende. Bis Oktober müssen Parlamentswahlen abgehalten werden, die wollten immer weniger Liberale mit Trudeau an ihrer Spitze bestreiten.