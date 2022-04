Mariupol: Jeder wusste, dass Kinder im Theater waren"

Am 16. März, dem Tag des russischen Angriffs, waren der Keller des Theaters und das Erdgeschoß so voll mit Schutzsuchenden, dass Kutnjakowa, ihre Mutter und Schwester in den dritten Stock des Gebäudes umzogen. Wie Kutnjakowa berichtet, verließ sie das Gebäude an diesem Tag, um bei ihrem Onkel Wasser zu holen. Sie habe das russische Kampfflugzeug gehört und dann den Bombenabwurf gesehen.

"Als ich näher kam, sah ich, dass das Theater kein Dach mehr hatte, ich sah die Trümmer und die Verletzten", sagt die 30-Jährige. In den Trümmern des Theaters sei es chaotisch gewesen, die Menschen hätten verzweifelt die Vornamen ihrer Angehörigen gerufen, erinnert sich Kutnjakowa. Sie habe deshalb auf der Suche nach ihrer Schwester und Mutter ihren Familiennamen gerufen - und die beiden schließlich lebend entdeckt. Von einem "Wunder" spricht die 30-Jährige, die nach 13 langen Tagen auf der Flucht in Lwiw ankam, heute.

Russland wollte dort Gegner sehen

Russland behauptet, in dem Theatergebäude hätten sich Kämpfer des berüchtigten nationalistischen Asow-Regiments verschanzt. Kutnjakowa und Dubowyzkij widersprechen dem. Zum Zeitpunkt des Angriffs sei kein einziger Soldat im Gebäude gewesen.

"Die Soldaten kamen einmal täglich, um zu sagen, ob es einen humanitären Korridor geben werde und sind anschließend sofort wieder gegangen", sagt Dubowyzkij. Nur einmal hätten vier ukrainische Soldaten in dem Gebäude übernachtet, als es in der Nähe ein Bombardement gegeben habe.