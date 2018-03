Teenager versprechen im Kampf gegen Waffen einen langen Atem

Die Kids von heute – sie sind in Washington wie zeitgleich an 800 anderen Orten zwischen Los Angeles und New York in der Mehrheit – versprechen einen langen Atem. „Das hier ist der Beginn eines Marathons“, sagt der 17-jäh rige Jaden Crocker aus Baltimore/Maryland dem KURIER. „Wir wollen leben und wir werden nicht eher Ruhe geben, bis die Politiker reagiert haben.“

Den Älteren im Publikum wird plötzlich klar: „Da ist seit dem Schul-Massaker von Co lumbine 1999 eine ganze Generation mit der täglichen Angst vor dem Tod groß ge worden. Und jetzt haben sie genug.“

Emma González (Bild unten), der weibliche Star der Protest-Bewegung, sagt es zunächst ohne Worte. Minutenlang, so lang wie Nikolas Cruz in Parkland zum Töten brauchte, schweigt sie. Gänsehaut-Mo ment. Später wünscht sich die 18-Jährige, dass „sich ganz viele von uns in die Wäh ler-Register eintragen“. Wenn es das Alter hergibt, soll schon bei den Zwischenwahlen im Kongress im November „ein Zeichen gesetzt werden“. Die Demonstranten wollen nur noch Abgeordnete nach Washington entsendet wissen, die Sturmgewehre und überdimensionierte Munitions-Magazine verbieten, welche massenhaftes Tö ten binnen Minuten erst möglich machen.