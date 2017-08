Ein Mann hat am Freitagabend im Zentrum von Brüssel zwei Soldaten mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Soldaten seien nicht in Lebensgefahr. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen. Laut dem öffentlich-rechtlichen belgischen TV-Sender RTBF habe der Mann bei der Attacke "Allahu Akbar" (arabisch für "Gott ist groß") gerufen, bevor er sich auf die Soldaten stürzte. Laut RTBF soll es sich um einen 30-jährigen Somalier handeln.

Der Angreifer sei bisher nicht wegen terroristischer Aktivitäten bei der Polizei bekannt gewesen, sagte die Sprecherin.

Soldat im Gesicht verletzt

Der Mann soll gegen 20.15 Uhr am Boulevard Emile Jacqmain in der Innenstadt auf die Soldaten losgegangen sein. Diese eröffneten daraufhin das Feuer. Die Militärangehörigen wurden im Gesicht und an der Hand verletzt, wie die Sprecherin sagte.

Brüssel war im März 2016 Ziel schwerer islamistischer Anschläge. Damals hatten sich Selbstmordattentäter in der U-Bahn und am Flughafen in die Luft gesprengt und 32 Menschen getötet. Über den Hintergrund der jetzigen Tat wurde zunächst nichts bekannt.