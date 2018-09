Manfred Weber in Startposition für den mächtigsten EU-Job

Bayerisch-konservativ, aber ohne Polterei, wie sie viele seiner CSU-Parteifreunde pflegen; verbindlich im Tonfall und als Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament politisch einflussreich: Hat Manfred Weber damit genug Schubkraft, um nächstes Jahr den mächtigsten Job in der EU zu erobern? Dass der 46-jährige Niederbayer es anpeilt, daran besteht seit gestern kein Zweifel mehr: „Ich will der nächste Präsident der Europäischen Kommission werden“, verkündete er – wie erwartet – am Mittwoch seine Kandidatur.

Doch vor dem auch bei seinen politischen Gegnern angesehenen Konservativen liegen noch viele Hürden. Bis Mitte Oktober könnten sich noch einige Konkurrenten im Kampf um die EVP-Spitzenkandidatur positionieren. Wer endgültig nächstes Jahr als Zugpferd der EVP in den EU-Wahlkampf zieht, wird am 8. November bei einem Kongress in Helsinki entschieden.