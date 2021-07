Mallorca leidet unter der Pandemie, braucht aber jeden Touristen

Er wirkt frustriert. Viele Bekannte seien depressiv. Es fehle überall an Geld und auch er selbst hätte es ohne Kredite und Erspartes nicht über das Jahr geschafft. Er rechnet damit, erst ab 2024 wieder Gewinn zu machen.

Bis dahin will die lokale Regierung tatsächlich etwas am Tourismus ändern. Bereits für letztes Jahr geplant und nun kurz vor der Umsetzung steht ein Gesetz, das den Alkoholverkauf auf der Insel reguliert. All-inclusive-Angebote dürfen kostenlosen Alkoholausschank nur noch beim Mittag- und Abendessen beinhalten. Man hofft, dass die neue Regelung mithilft, den Tourismus mit der Pandemie in Einklang zu bringen, und mehr Sicherheit für Besucher und Einheimische zu schaffen.