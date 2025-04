Passagiere außer Kontrolle: Mallorca-Flüge im Ausnahmezustand

aus Madrid von Ralph Schulze

Sonnenhungrige oder feierwütige Urlauber – und manchmal auch Flugchaoten: Der Flughafen Palma de Mallorca, Drehscheibe für Millionen Touristen, hat es 2024 an die Spitze einer eher unrühmlichen Statistik geschafft: Mit 169 offiziellen Anzeigen wegen randalierender Passagiere liegt der mallorquinische Airport Son Sant Joan auf Platz eins aller spanischen Flughäfen. Mit im Spiel bei derlei Vorfällen, die sich oft auf Mallorca, aber auch anderswo abspielen, ist laut Luftfahrtbehörden meist Alkohol.

Einer der jüngsten Zwischenfälle ereignete sich auf einem Mallorca-Flug am 23. März. „Weil er offenbar zu viel Alkohol konsumiert hatte, verursachte ein 53-jähriger Deutscher am Sonntagabend am Bremer Flughafen einen Startabbruch eines Urlaubsfliegers nach Mallorca”, berichtet die deutsche Bundespolizei, die für die Sicherheit am Flughafen Bremen zuständig ist. Die Beamten mussten den aggressiven Fluggast aus der Maschine holen.