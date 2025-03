"Stinkt bestialisch": Quallenplage an Mallorcas Stränden

Die Bucht von Port de Sóller im Norden Mallorcas gilt als eine der schönsten auf der bei Touristen beliebten Baleareninsel. Am Wochenende ist ihr Strand zum Schauplatz eines Naturphänomens geworden: Massenhaft angespülte Segelquallen breiten sich wie ein riesiger blauer Teppich an der Küste aus und locken Schaulustige an.

Auch an anderen Küstenabschnitten der Baleareninsel - etwa in Port d'Andratx oder Cala Millor - wurden in den letzten Wochen massenhaft Segelquallen angespült, wie lokale Medien berichteten. Dazu kommen Sichtungen in der Valencianischen Gemeinschaft (z.B. in Moncofa, Almassora, Alcossebre und Nules) sowie in Gavà (Barcelona).

"Segel" auf dem Rücken

Die Tiere - charakteristisch ist ihre leuchtend blaue Farbe - verdanken ihren Namen ihrer besonderen Form: Ihr "Segel" auf dem Rücken lässt sie mit Wind und Strömung von ihrem Lebensraum auf dem offenen Meer an die Küsten der Baleareninsel treiben. Auf Mallorca sind sie deswegen auch als "Barquetes de Sant Pere" (dt. Boote des Heiligen Petrus) bekannt.