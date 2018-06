Mahrer über US-Strafzölle: "Wir dürfen uns nicht erpressen lassen"

Die US-Entscheidung, Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU einzuheben, hat der neue Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer als "harte und in der Sache nicht gerechtfertigte Attacke auf den freien Welthandel" bezeichnet. Die EU müsse nun die europäischen Wirtschaftsinteressen verteidigen und werde Gegenmaßnahmen setzen. "Wir dürfen uns nicht erpressen lassen", so Mahrer. Europa sei hier gut vorbereitet und habe die Unterstützung der österreichischen Wirtschaft. "Niemand will einen Handelskrieg, denn ein solcher bringt am Ende nur Verlierer."

"Die EU möchte keinen Handelskrieg mit den USA, bei dem am Ende nur beide Seiten verlieren", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer ersten Stellungnahme am Donnerstag. Wenn die USA nun aber bedauerlicherweise diesen Weg beschritten, müsse die EU mit Gegenmaßnahmen und in der WTO reagieren.