„Made in Israel“: EU wird strenger

Erst vergangene Woche hat die israelische Regierung vor einer „diplomatischen Krise“ wegen der neuen EU-Förderleitlinien gewarnt: Ab 2014 dürfen EU-Fördermittel nicht mehr Siedlungen in den von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland, in Ostjerusalem und auf den Golanhöhen zugutekommen.

Jetzt gibt es neuen Ärger, weil die Union offenbar strenger durchgreifen will bei Produkten, die als „Made in Israel“ gekennzeichnet sind und aus Siedlungen in den besetzten Gebieten stammen.

Die EU anerkennt diese Gebiete nicht als Teil Israels. Schon in einem Abkommen zur Zollfreiheit von 1995 sind Güter aus den Siedlungen explizit ausgenommen. Doch in der Praxis wurden auch solche Waren als „Made in Israel“ exportiert – mit günstigeren Zöllen.

Damit könnte bald Schluss sein. Die Zeitung Haaretz veröffentlichte am Dienstag einen Brief der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton an mehrere Kommissare, in dem sie um Unterstützung für eine „klare Regelung bis Jahresende“ wirbt.

Das israelische Außenministerium bezeichnete die Pläne der EU als „diskriminierend“: „Wenn der Verbraucher darüber informiert werden muss, dass ein Produkt aus einem umstrittenen Gebiet kommt, muss das für alle umstrittenen Gebiete in Europa und dem Rest der Welt gelten“, sagte ein Sprecher.