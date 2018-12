Macron-Rede zu "Gelbwesten": Zwischen "nicht schlecht" und "Bluff"

Internationale Pressestimmen zur Rede

Internationale Tageszeitungen kommentieren am Dienstag die Fernsehansprache:

" Le Figaro" ( Paris): "Die Zusagen haben einen hohen Preis: Es handelt sich um Milliardensummen, die das Defizit erhöhen, an anderer Stelle Einsparungen nötig machen oder sogar neue Steuern! Aber wenn das der Preis ist, um den Frieden im Land wiederherzustellen, wer soll sich dann beklagen? Die Frage ist, ob dieser von Emmanuel Macron angekündigte neue 'Gesellschaftsvertrag' die Aufständischen davon überzeugt, ihre gelbe Weste wieder im Handschuhfach zu verstauen. Man kann es nur hoffen. Der Verstand gebietet es, und das nationale Interesse erfordert es."

"Le Courrier picard" ( Amiens): "Das Problem in dieser Krise ist immer dasselbe: Es sind die ' Gelbwesten', die sagen müssen, ob sie die Worte des Präsidenten annehmen. Diese Mission ist unmöglich. Man diskutiert nicht mit einer nicht anerkannten Körperschaft. Deshalb hat der Präsident gezögert, dies zu tun. Aber wenn man es am Ende tut, kann man es genauso gut vorher machen. Das ist für jeden billiger. Macron ist, nachdem er diesen Dialog jetzt angenommen hat, in die Falle geraten - und viel anfälliger als gestern."

" Neue Zürcher Zeitung": "Jenes Frankreich, das (Präsident Emmanuel) Macron als wiederauferstandenen Unternehmensstandort porträtieren will, steht nun als das Land der brennenden Barrikaden da. Die Proteste hinterlassen bereits Spuren in der Wirtschaft. So hat die französische Zentralbank am Montag ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal um 0,2 Prozentpunkte auf 0,2% reduziert. (...) Um die in Jahrzehnten aufgestauten Probleme in Frankreich zu lösen, braucht es marktwirtschaftliche Reformen und einen langen Atem. Dass Macron mit seinem Kurs scheitert, ist weder im Interesse Frankreichs noch Europas. Man sollte nicht vergessen, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen 2017 seine größte Kontrahentin war. Italien sollte den Franzosen als abschreckendes Beispiel dienen – dort zeigt sich, dass Populisten auch keine Wundermittel haben."

" Sega" (Sofia): "Panzerwagen auf den Straßen einer Hauptstadt sind immer ein Zeichen für ein gesellschaftliches Erdbeben. Bei den aktuellen Pariser ' Gelbwesten'-Protesten sind eigentlich nur die gelben Westen neu: Die Straßenrevolten dort sind eine historische und fast eine touristische Tradition. Frankreich und Paris sind seit langem ein Merkmal für Aufständigkeit. Dort geschieht in der Regel am frühesten das, was später Gesellschaften, Landkarten, Philosophien und Ideologien in der ganzen Welt verändert."

"Hospodarske noviny" ( Prag): "Der französische Präsident Emmanuel Macron revidiert nach den Gelbwesten-Protesten seine mutigen Pläne. Und die neue deutsche CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will vor den Europawahlen im nächsten Jahr die umstrittenste politische Linie ihrer Vorgängerin verändern - die offene Immigrationspolitik. Aus Mitteleuropa tönt es schadenfroh: Das haben wir doch von Anfang an gesagt. Doch gerade darin liegt der Geist der Demokratie. Auch über umstrittene Vorhaben muss man zunächst eine Diskussion führen und sie gegebenenfalls in der Praxis ausprobieren, statt sie gleich zu verurteilen und in den Papierkorb zu werfen. (...) Europas Spitzenpolitiker sollten die Situation nicht aus dem Ruder laufen lassen. Eine Lösung wäre es, weniger Ambitionen an den Tag zu legen, sondern sich mehr den praktischen Alltagsproblemen der Wähler zu widmen und die Demokratie von unten zu fördern. Sonst setzt Europa die liberale Demokratie und das, was es bisher bei der Integration erreicht hat, aufs Spiel. Statt starker Anführer braucht Europa fähige Demokraten."