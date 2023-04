Nach Massenprotesten gegen Reform: Macron ruft 100-Tage-Plan aus

Nach den monatelangen Protesten in Frankreich gegen die Pensionsreform hat Präsident Emmanuel Macron in einer großen TV-Ansprache am Montagabend ein 100-Tages-Programm ausgerufen, um das Land zusammenzuführen. Ministerpräsidentin Elisabeth Borne solle Vorschläge zu Arbeitsbedingungen, Sicherheit, Bildung und Gesundheitsfragen vorlegen, erklärte Macron. „Wir müssen am 14. Juli Bilanz ziehen können“, sagte er unter Verweis auf den französischen Nationalfeiertag.