Frankreichs Präsident: Förderungen nur noch für E-Autos aus Europa

Frankreich will die Elektroprämie künftig nur noch für europäische Autos zahlen. „Wir werden Batterien und Autos unterstützen, die in Europa hergestellt werden, weil deren CO2-Fußabdruck gut ist. Wir werden nicht das Geld der französischen Steuerzahler verwenden, um die nicht-europäische Industrie zu fördern“, sagte Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einer Rede. Beim Kauf nicht-europäischer Fahrzeuge solle demnach nicht länger der Umweltbonus gewährt werden.

➤Lesen sie mehr: Was hinter Macrons geheimen China-Plänen steckt



Macron will mit einer Reihe von Maßnahmen die Reindustrialisierung des Landes vorantreiben. Der Entwurf für ein „Grüne-Industrien-Gesetz“ soll in der nächsten Woche präsentiert werden. Ähnlich wie beim US-Subventionsprogramm „Inflation Reduction Act“ (IRA) sind beispielsweise Steuergutschriften für Investitionen in „grüne“ Technologien wie Wärmepumpen und Solarmodule vorgesehen.