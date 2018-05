Macron, eine Kombination aus König und Manager

Eine gelungene Geburtstagsfeier sieht anders aus: Ein Jahr nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron kämpft Europas jüngster Staatschef an der Heimatfront mit etlichen Widrigkeiten. Das mag im Ausland erstaunen, nachdem der französische Strahlemann auf der internationalen Bühne mit immer neuen, überraschenden Schachzügen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin brillierte und dabei Angela Merkel und Theresa May in den Schatten stellte.

Aber in Frankreich rumort es: Der verheerende Eisenbahnerstreik (an jeweils zwei von fünf Tagen) tritt in seine sechste Woche. Bei der Luftlinie Air France sind heute, Montag, und morgen zum 15. Mal seit Anfang April, wieder Ausstände für Gehaltserhöhungen angesagt. Die Streiks schwächeln, aber am Freitag hatten bei einer Abstimmung über 55 Prozent der Air France-Dienstnehmer einen Vorschlag der Direktion verworfen. Der Abstimmungs-Initiator, Generaldirektor Jean-Marc Janaillac, nimmt den Hut.

Für Macron ist das ein schlechtes Zeichen. Janaillac hatte zwar die Luftlinie wieder auf Gewinnkurs getrimmt, dabei aber die Gewerkschaften umgangen und sich selber eine saftige Erhöhung gewährt.

Verkrustete Strukturen aufbrechen

Das ist im Grunde genommen auch Macrons Rezept: Gewerkschaften und andere zwischengeschaltete Körperschaften in rasendem Tempo und mit einem Feuerwerk an neuen Maßnahmen überrennen, um verkrustete, wirtschaftshemmende Strukturen aufzubrechen. Und dabei den wohlhabendsten Einkommensgruppen und Investoren in einer für Frankreich ungewohnten Manier steuerlich entgegenkommen.

So ließ Macron das Arbeitsrecht lockern. Die Vermögenssteuer wurde weitgehend abgeschafft, die Körperschaftssteuer von 33 auf 25 Prozent gestutzt. Nun soll auch eine Gewinn-Besteuerung, die Unternehmer bei Verlassen Frankreichs zu entrichten haben, fallen.