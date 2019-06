Machtkampf um Moldau: Oligarchen-Partei gibt vorerst nach

Im Machtkampf in der Republik Moldau haben die bei der Parlamentswahl vom 24. Februar abgewählten Demokraten (PDM) des umstrittenen Oligarchen Vlad Plahotniuc am Freitagnachmittag überraschend angekündigt, die Macht nun doch an die von der neuen Legislative in Chisinau bestätigte Koalitionsregierung aus Sozialisten (PSRM) und dem pro-europäischen Block ACUM abtreten zu wollen.

Nach Angaben von PDM-Vizechef Wladimir Cebotari wird das "Doppelgänger"-Kabinett des abgewählten Regierungschefs Pavel Filip noch am Freitag zurücktreten und die Regierungsgeschäfte der neuen Koalitionsregierung unter der pro-europäischen Ministerpräsidentin Maia Sandu übergeben. Man habe zur Kenntnis genommen, dass die "anderen Parteien" trotz der schwerwiegenden Polit- und Verfassungskrise "jeglichen Dialog verweigern" und habe daher "den Rücktritt" beschlossen, damit die Krise im Land ein Ende nehme, so Cebotari.