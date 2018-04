Machtkampf mit Macron bringt Frankreich Chaos

In einem Punkt sind sich Unterstützter der Gewerkschaften und Fürsprecher der französischen Regierung einig: Der am Ostermontag am Abend begonnene und theoretisch für drei (!) Monate anberaumte Bahnstreik entscheidet über die Zukunft von Präsident Emmanuel Macron – oder, wie es Christophe Barbier, Chefredakteur des Magazins L’Express , formulierte: „Der Reform-Zug von Macron könnte in der Station Bahnstreik zum Erliegen kommen.“

Tatsächlich unterzieht Macron seit seinem Amtsantritt Frankreich einem rasenden wirtschaftspolitischen Umbau. Die wichtigsten seiner Maßnahmen, die Reformen des Arbeitsmarkts und der Steuern, fördern Unternehmer-Initiative und begünstigen Kapitaleigner in einer Weise, die bisher auch rein bürgerliche Staatsführungen nicht gewagt hatten.