Machtkampf am ANC-Parteitag

Ein zentrales Problem des Landes: Die grassierende Korruption. Zuma selbst soll Staatsgelder für den Ausbau seines privaten Anwesens abgezweigt haben. Zudem sollen sich Angehörige und Freunde des Präsidenten bei fragwürdigen Geschäften, bei denen der Staat Auftraggeber war, eine goldene Nase verdient haben. Im jüngsten Ranking von Transparency International rutschte Südafrika auf den 69. Platz ab und rangiert nun hinter Ruanda oder Ghana. Die nationalen Kirchen meinten in einem offenen Brief, dass „viele Politiker den moralischen Kompass verloren haben“.

Der ANC, der auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, steckt damit in einer seiner größten Krisen. Schlüssige Antworten blieb Zuma bisher schuldig. Doch der Polygamist, der drei Frauen und mehr als 20 Kinder hat, ist ein gevifter Stratege der Macht. Einst stürzte er seinen Vorgänger Thabo Mbeki vom ANC-Thron. Als ihm danach in der Person des charismatischen, aber ungestüm auftretenden Julius Malema, der die ANC-Jugend anführte, ein mächtiger Gegenspieler erwuchs, drängte ihn Zuma 2012 entschlossen aus der Partei. Und so könnte der 70-Jährige noch einmal reüssieren – und 2014 neuerlich für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren.