Maas bestätigt Teilnahme Haftars an Berliner Libyen-Konferenz

Türkei kritisiert Empfang Haftars in Athen

Der abtrünnige General Haftar war am Donnerstagabend, wenige Tage vor der Libyen-Konferenz, überraschend nach Athen gereist, wo er politische Gespräche mit Außenminister Denias und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis führte. Griechenland unterhält im Libyen-Konflikt enge Kontakte zu Haftar, dem wichtigsten Gegenspieler der Regierung von Fayez al-Serraj in Tripolis, der wiederum von der Türkei unterstützt wird.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat der griechischen Regierung wegen des Empfangs Haftars "Sabotage" der Friedensbemühungen vorgeworfen. " Haftar nach Griechenland einzuladen und die nationale griechische Agenda zu betonen, sabotiert die Bemühungen, Frieden nach Libyen zu bringen", erklärte Cavusoglu am Samstag im Online-Dienst Twitter.

An seinen griechischen Amtskollegen Nikos Denias gerichtet erklärte er: "Wir möchten unsere griechischen Freunde daran erinnern, dass diese sinnlosen Bemühungen vergeblich sind."

Griechenland ist empört über eine in November zu seinem Nachteil zwischen Serraj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffene Vereinbarung zu Seegrenzen im Mittelmeer. Athen droht mit einem Veto gegen EU-Beschlüsse zu einem Libyen-Friedensplan, sollte die türkisch-libysche Vereinbarung nicht zurückgenommen werden. Zu der Berliner Libyen-Konferenz wurde Griechenland nicht eingeladen.

In dem nordafrikanischen Land tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg, in den sich immer mehr ausländische Akteure und Kämpfer eingeschaltet haben. Die weitgehend machtlose Regierung in Tripolis unter Serraj wird dabei von den Truppen Haftars bedrängt, der in Ostlibyen seine wichtigste Machtbasis hat. Haftar und Verbündete beherrschen auch dank ausländischer Hilfe weite Teile des Landes, die Regierung nur kleine Gebiete rund um die Hauptstadt Tripolis. Beide Seiten haben international unterschiedliche Unterstützer. So stehen Russland, Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hinter Haftar. Die Türkei unterstützt Serraj. In Berlin werden u.a. auch der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.