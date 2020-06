Lunacek für Visafreiheit für Kosovaren

Die große Welle an kosovarischen Flüchtlingen, die nach Westeuropa wollen – sie ist nahezu verebbt. Verschärfte Grenzkontrollen, Informationskampagnen in den kosovarischen Medien und die ersten, wieder in ihre Heimat abgeschobenen Migranten haben den daheim Gebliebenen vor Augen geführt, dass die Chancen auf Asyl in einem EU-Staat so gut wie bei Null liegen. Bis zu 50.000 Menschen sollen das kleine Balkanland seit September verlassen haben.