Luftangriffe auf Saporischschja, Truppenkonzentration im Donbass

Derweil berichten die Milit√§rexperten des US-Kriegsforschungsinstituts Institute for the Study of War (ISW) in ihrer j√ľngsten Ukraine-Analyse, dass das russische Milit√§r im schwer umk√§mpften Gebiet Luhansk Kr√§fte aus verschiedenen Richtungen zusammenziehe. Die f√ľr eine Offensive n√∂tigen Reserven w√ľrden aus den Gebieten um Charkiw, Isjum, Donezk und Saporischschja abgezogen. In der letzten Woche seien den russischen Truppen im Gebiet Luhansk mehr Gel√§ndegewinne als im gesamten Mai zuvor gelungen, erkl√§rten die Analysten.

In der Region kontrollieren die russischen Truppen und die mit ihnen verb√ľndeten prorussischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Territoriums. Das ukrainische Milit√§r h√§lt den Ballungsraum zwischen den St√§dten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk - beide St√§dte waren vor dem Krieg Gro√üst√§dte. Absicht Moskaus sei es wohl, gleichzeitig mehrere kleine ukrainische Verb√§nde in dem Raum einzukesseln, hei√üt es in der ISW-Analyse. Ein "gro√üer Durchbruch" sei den Russen allerdings bisher trotz der Fortschritte noch nicht gelungen.