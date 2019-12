Londoner Politologin sagt: „Labour hat kaum Chancen auf Wahlsieg"

„Ein schmutziger Wahlkampf in einem instabilen, politisch gescheiterten Land“: Das Urteil von Eunice Goes ist knapp und hart. Die Politologin der Londoner Richmond Universität befasst sich seit vielen Jahren mit britischen Wahlen. Jene, die in neun Tagen am 12. Dezember stattfinden werden, sieht sie auch als ein Ergebnis politischen Versagens. „Der Brexit hat die gesamte Politik in Beschlag genommen“, erläutert Goes im Gespräch mit Journalisten im Haus der EU in Wien: „Das Parlament hat seit mehr als drei Jahren nichts getan, als darüber zu diskutieren ... und das während die Gesundheitsversorgung in der Krise ist, die Menschen verarmen und ganze Regionen des Landes zurückgelassen werden.“

Doch gerade in diesen Regionen im Norden Englands wird diese Wahl wohl entschieden werden. Es sind die ehemaligen Industriereviere Großbritanniens, und die haben die wechselnden Regierungen in London seit vielen Jahren schon im Stich gelassen. Es sind die ehemaligen Hochburgen der Labour-Partei, einst der „Rote Wall“ genannt. Doch davon ist nicht viel übrig. Bei der Brexit-Volksabstimmung 2016 gab es dort die landesweit größten Mehrheiten für den EU-Austritt. Bei den Parlamentswahlen 2017 gingen einst tiefrote Wahlbezirke an die Konservativen.