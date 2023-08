Lokalaugenschein in Moldau: Karner reist an die Grenze zu Ukraine

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bricht am Mittwoch zu einem zweitĂ€gigen Besuch in die Republik Moldau auf. Neben Terminen mit seinem Amtskollegen Adrian Efros ist auch ein Lokalaugenschein an der Grenze zur Ukraine geplant, hieß es vom Innenministerium gegenĂŒber der APA. Moldau sei als Nachbarland der Ukraine "ganz besonders vom Angriffskrieg Putins betroffen", betonte Karner. Aus Österreich seien daher "viele UnterstĂŒtzungsmaßnahmen in die Wege geleitet" worden.

