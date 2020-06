EU verhängt leichte Sanktionen gegen Russland

Putin lässt sich nicht in die Karten schauen: In der Frage der Bildung einer Kontaktgruppe will er sich nicht festlegen. Das hat Putin in seinem einstündigen Gespräch mit dem deutschen Vizekanzler Sigmar Gabriel deutlich gemacht. Gabriel habe Putin erläutert, dass eine Kontaktgruppe aus deutscher Sicht zur Entspannung der Lage viel beitragen könne. Berlin setze in der Krise unvermindert auf Deeskalation und wolle dafür das traditionell gute Verhältnis zu Moskau nutzen, hieß es.

Weniger zurückhaltend ist man in puncto Krim-Beschluss: Daie Entscheidung des Krim-Parlaments ist in Moskau mit Begeisterung aufgenommen worden. "Eine historische Entscheidung", nante Sergej Newerow von der Kremlpartei Geeintes Russland das Votum, sein Kollege Sergej Schelesnjak sprach von einer "richtigen Antwort" an die neue prowestliche Regierung in Kiew. Auch das neue Gesetz für eine schnelle Aufnahme der Autonomen Republik an Russland will man vorantreiben. "Bis zum Referendum am 16. März auf der Krim könnte die Staatsduma es angenommen haben", sagte Gerechtes-Russland-Parteichef Sergej Mironow zur Agentur Itar-Tass.