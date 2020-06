Krim-Krise: Putin hält sich alle Optionen offen

Ob Putin eine Reaktion wie jene der USA erwartet hat, will ein Journalist wissen - und was nun mit den G8-Gesprächen sei? "Die Gespräche sind vertraulich, dazu kann ich mich nicht äußern", so Putin. Er könne auf den Vorwurf, er handle illegitim, nur zurückfragen: "War das Einschreiten in Afghanistan etwa legitim?", so Putin. "Unsere Partner, gerade in den Vereinigten Staaten, machen ihre geopolitischen Interessen immer sehr deutlich. Es gibt den Satz 'Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns' - ist man nicht mit ihnen, steigen sie auf einen drauf. Wir gehen einen anderen Weg. Selbst wenn ich die Entscheidung treffe, die Armee einzusetzen, wird diese legitim sein - denn ich habe eine Bitte des legitimen Präsidenten."

Bezüglich der angedrohten Sanktionen seitens der USA und der EU gibt sich Putin abwartend: "Darüber müssen die nachdenken, die die Sanktionen beschließen. Da entsteht Schaden für beide Seiten." Was die G8 angeht, meint er: "Wenn sie nicht kommen wollen, kommen sie nicht", so Putin zur Drohung der USA, das Treffen in Russland zu boykottieren.