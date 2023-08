Litauen schließt vorübergehend 2 Grenzübergänge zu Belarus

Wohin der Grenzverkehr umgeleitet wird

Nach Angaben von Innenministerin Agne Bilotaite sollten nach der Grenzschließung Betonblöcke und Stacheldrahtrollen an den beiden Kontrollpunkten errichtet werden. Der Grenzverkehr wird auf den Übergang Medininkai umgeleitet, den größten und technisch am besten ausgestatteten der sechs Kontrollpunkte an der 680 Kilometer langen Grenze Litauens zu Belarus. Dies soll Bilotaite zufolge auch den Schmuggel von Waren eindämmen.

Grenzschutz-Chef Rustamas Liubajevas erwartet durch die Schließung der beiden vor allem von Personen und leichten Fahrzeugen genutzten Kontrollpunkte "keine besonderen Auswirkungen" auf den Güterverkehr über die Grenze. Nach seinen Angaben passieren bisher etwa 600 Menschen pro Tag den Grenzübergang Tverecius und etwa 1.600 reisten über Sumskas in beide Richtungen.

Litauische Spediteure zeigten sich weniger zuversichtlich und warnten davor, dass die Warteschlangen an der Grenze länger werden könnten. Die Entscheidung zur Schließung der beiden Kontrollpunkte stellten sie aber nicht in Frage. Die nationale Sicherheit habe Vorrang, betonten die Fuhrunternehmer.