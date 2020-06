Linksextremismus in Deutschland: 40 Prozent mehr Straftaten

Der Verfassungsschutzbericht 2019 für Deutschland wird zwar erst am Dienstag vorgestellt, bereits am Montag veröffentlichten deutsche Medien aber erste Details.

So ist die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten nach Informationen der Welt im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Demnach nahmen die registrierten Delikte von 4.622 im Jahr 2018 auf 6.449 im Jahr 2019 zu. Das sei ein satter Anstieg um rund 40 Prozent, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf eine interne Aufstellung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) in Köln.

Ein Sprecher des Verfassungsschutzes in Köln wollte den Bericht nicht kommentieren.