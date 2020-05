Kamerateam von ZDF-Satiresendung attackiert: Vier Personen im Spital

Ein Kamerateam ist am Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Sara Dieng am Freitag sagte. Es habe sich um ein Kamerateam des Zweiten Deutschen Fernsehens ( ZDF) gehandelt.

Konkret hat das Team für die Satire-Sendung " heute-show" gedreht.