Lindsey Graham: Erst verdammte er Trump, dann diente er ihm

Lindsey Graham war kein Mann der geraden Linie. Er war ein Politiker der regelmäßigen Kehrtwenden und die vielleicht anschaulichste Figur dafür, was Donald Trump aus der Republikanischen Partei gemacht hat. Der Senator aus South Carolina, der fast ein halbes Jahrhundert eine der prägendsten Figuren im politischen Betrieb Washingtons war, starb am Wochenende überraschend mit 71 Jahren nach einer „kurzen und plötzlichen Erkrankung“, wie es offiziell heißt.

Grahams Eltern führten in Central, South Carolina, das „Sanitary Cafe“: eine Gaststätte samt Bierbar samt Billardsalon samt Schnapsverkauf. Als er Anfang zwanzig war, starben beide binnen 15 Monaten. Graham wurde Vormund seiner 13-jährigen Schwester Darline und als Erster der Familie Hochschulabsolvent. Später diente er als Militärjurist der Air Force, zeitweise auch auf der Rhein-Main Air Base bei Frankfurt. 1994 zog er ins Repräsentantenhaus ein, 2002 in den Senat. Graham blieb unverheiratet und kinderlos, sein Privatleben schirmte er ab. Politisch war er nie leise. Er verteidigte den Irakkrieg, verlangte maximale Härte gegen Iran und Russland und hielt der Ukraine die Treue. Noch am Tag vor seinem Tod war er in Kiew. Vom scharfen Kritiker zum Trump-Verteidiger Als Trump 2015 die Republikanische Partei übernahm, gehörte Graham zu dessen schärfsten Kritikern. Er nannte ihn einen „rassistischen Hetzer, Fremdenfeind und religiösen Fanatiker“ und warnte seine Partei: „Wenn wir Donald Trump nominieren, werden wir zerstört – und wir werden es verdient haben.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/HANDOUT / HANDOUT Noch am 10. Juli traf Graham Wolodimir Selenskij in Kiew.