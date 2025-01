Attacke auf FDP-Chef: Lindner bei Wahlkampfauftakt mit Torte beworfen

Der Ex-Finanzminister hatte bei der Wahlkreisveranstaltung in Greifswald in einem kleinen Saal vor mehreren Menschen gesprochen. Die Angreiferin wurde von seinen Sicherheitsleuten direkt zu Boden gebracht, wie auf einem dpa-Video zu sehen ist. Zuvor hatte sie "Sehr geehrter Herr Lindner" gesagt und ihm dann den Schaum ins Gesicht geworfen. Lindner selbst schmierte der Frau einen Teil des Schaumes zurück in die Haare.

Vizekanzler und Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck schrieb auf X, "tätliche Angriffe jedweder Art haben im Ringen um die besten Lösungen für dieses Land nichts zu suchen". Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisierte die Aktion ebenfalls. Auf X schrieb er: "Gewalt gegen Politiker ist nie zu tolerieren. Es fängt mit der Torte an und niemand weiß, wo es endet." Lindner habe seine "volle Solidarität". Gewalt in der Politik sei ein "Angriff auf die Demokratie".

Der frühere deutsche Finanzminister Lindner ist Spitzenkandidat der FDP zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. Nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt am Mittwoch in Potsdam waren für Donnerstag zwei Reden Lindners in Mecklenburg-Vorpommern geplant - nach dem Auftritt in Greifswald sollte am Nachmittag ein weiterer in Rostock stattfinden.