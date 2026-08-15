Liechtenstein ändert Thronfolge: Frauen dürfen künftig Fürstin werden

In Liechtenstein dürfen künftig auch Frauen den Fürstenthron besteigen: Das Fürstenhaus des kleinen Alpenstaates zwischen Österreich und der Schweiz verkündete am Samstag eine Änderung seiner Thronfolgeregelung. Damit erbt künftig unabhängig vom Geschlecht das erstgeborene Kind den Thron, nicht mehr der erstgeborene Sohn. Die neue Regel gilt laut dem Schweizer Boulevardblatt Blick jedoch erst für die nächste Generation, die noch gar nicht geboren ist.

Das habe das Fürstenhaus am Samstag nach Missverständnissen klargestellt, berichtete Blick und folgerte: „Prinzessin Marie Caroline (29), die letztes Jahr geheiratet hat, kann nicht Fürstin werden. Sie würde, sollte ihr älterer Bruder aus der Thronfolge ausscheiden, übergangen - dann kämen ihre jüngeren Brüder zum Zuge. Die ungleiche Behandlung von Frauen und Männern bleibt also noch zwei Generationen lang bestehen.“