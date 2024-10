Aus für Landesradio in Liechtenstein

Die wahlberechtigte Bevölkerung Liechtensteins hat am Sonntag an der Urne dem öffentlich-rechtlichen Landessender Radio Liechtenstein den Stecker gezogen. Eine Volksinitiative, welche die staatlichen Gelder für Radio Liechtenstein streichen will, wurde angenommen. Für die Volksinitiative der Kleinpartei Demokraten pro Liechtenstein (DPL) sprachen sich an der Urne 6.786 Stimmberechtigte aus, dagegen waren 5.457, wie der Abstimmungswebseite der Liechtensteiner Regierung zu entnehmen ist. Die Beteiligung lag bei 59,3 Prozent.