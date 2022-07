Lieber in Bayern als in Bangkok: Thailands Playboy-König wird 70

Viel Aufsehen gibt es um seinen 70er zuhause in Thailand kaum. Warum auch? König Maha Vajiralongkorn zeigt sich selten bei seinen Untertanen und verbringt die meiste Zeit in seinem luxuriösen Anwesen am Starnberger See bei München. Was dem Monarchen übrigens zahlreiche Steuerstreitigkeiten mit den deutschen Behörden eingebracht hat. Immerhin ist er ja mit einem geschätzten Vermögen von 30 Milliarden Euro der reichste Monarch der Welt.

Nur zu offiziellen Anlässen

Wo und wie König Maha Vajiralongkorn seinen runden Geburtstag feiert, das weiß in Thailand fast niemand. Wer sich auf den Straßen der Hauptstadt Bangkok umhört, erntet Schulterzucken. In der Heimat ist der Monarch nur selten zu sehen, meist bei offiziellen Zeremonien.

Wenigstens ein Feiertag

Der Geburtstag des Königs ist in Thailand immer ein öffentlicher Feiertag. In diesem Jahr dürfen sich die Bürger sogar auf ein langes Brücken-Wochenende freuen. Die staatliche Eisenbahn feiert den Tag mit Sonderfahrten von zwei Dampflokomotiven aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie bringen Interessenten auf einer historischen Route von Bangkok ins 80 Kilometer entfernte Ayutthaya, die frühere Hauptstadt des Königreichs Siam. So könnten Thais „an den Feierlichkeiten teilnehmen und ihre Loyalität gegenüber Seiner Majestät zeigen“, zitierte die Zeitung „Nation Thailand“ einen Bahnsprecher.

Der König und seine Frauen

Am meisten von sich reden machte der ewige Thronfolger, der auch Prinz Charles von Thailand genannt wurde, mit seinem Liebesleben. Zum Zeitpunkt seiner Krönung 2016 hatte er schon drei gescheiterte Ehen hinter sich. Auch die jetzige Ehe mit Königin Suthida ist von Affären und Skandalen überschattet.