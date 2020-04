Lichtungen im Europa-weiten Lockdown

Für die einen ist das Objekt der Begierde die Oper, für die anderen das Fußballstadion und für dritte der Friseursalon. Doch für all diese Gruppen heißt es nach wie vor: Geduld. Die Corona-Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlauben solche früheren Selbstverständlichkeiten noch nicht. In anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wurden hingegen bereits Lichtungen in den Lockdown geschlagen.

"Noch lange mit Virus leben"

Und dafür gab nun auch die Weltgesundheitsorganisation WHO gleichsam Grünes Licht. Deren Chef, der Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesuseine, meinte sinngemäß, dass Westeuropa hinsichtlich der Corona-Krise über dem Berg sei. Zugleich warnte er: „Epidemien können leicht wieder aufflammen.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Angela Merkel. „Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen“, sagte die deutsche Kanzlerin. Dennoch wurden auch in der Bundesrepublik – wie in vielen anderen europäischen Staaten – die rigorosen Einschränkungen gelockert. Ein Überblick.