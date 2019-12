Libysches Erdöl sprudelt für Österreich

General Haftar kontrolliert den größten Teil der libyschen Ölfelder – und hält damit ein potenziell starkes Druckmittel in den Händen: Libyen hat die größten Erdölreserven Afrikas, das mit 6,8 Millionen Einwohnern sehr dünn besiedelte Land verfügt laut früheren Angaben über ein Gesamtvolumen von rund 47 Milliarden Fass (je 159 Liter).

Die Ausbeutung der Ölfelder erfolgt über die staatliche Ölgesellschaft National Oil Corporation ( NOC) – Haftar überweist den Erlös an die mit ihm verfeindete Einheitsregierung (GNA). So will es das Gesetz und daran hält er sich weitgehend.