Staatschef Zeidan nach Entführung wieder frei

„ Libyen ist kein Failed State“, sagte Zeidan erst vor Kurzem in einem CNN-Interview. „Der Staat Libyen existiert noch überhaupt nicht.“ Seit der Tötung Muammar Gaddafis im Oktober 2011, nach einem monatelangen Bürgerkrieg, versuchte sich Libyen als Staat neu zu erfinden. Nach 42-jähriger Gaddafi-Herrschaft gab es zwar Öl und somit Geld. Staatliche Institutionen, auf die man aufbauen könnte, fehlten aber ebenso wie eine gemeinsame nationale Identität. Starke regionale Interessen werden von Dutzenden Milizen, die im Bürgerkrieg gegen Gaddafis Armee gekämpft haben, verkörpert. Nach dem Krieg sind Tausende Waffen im Umlauf. Und die benutzen die Milizen dafür, die eigenen Interessen durchzusetzen. So auch am Donnerstag.

Die Entführung könnte ein Racheakt gewesen sein, weil Premier Zeidan angeblich sein o. k. gegeben haben soll, dass die USA den mutmaßlichen El-Kaida-Terroristen Abu Anas al-Libi auf libyschen Boden entführt hat. Wahrscheinlich ist die Aktion von Donnerstag aber eher eine Erpressung oder schlicht eine Machtdemonstration einer Miliz.

Libyen wurde zum „Selbstbedienungs-Staat“, sagt der österreichische Nordafrikaanalytiker Wolfgang Pusztai. „Jeder nimmt sich, was er braucht.“ Die Regierung hat schon wenige Monate nach Gaddafis Sturz versucht, die ehemaligen Rebellenkämpfer in den Sicherheitsapparat einzugliedern. Doch nur wenige junge Männer meldeten sich bei Polizei und Armee. Die Mitgliedschaft in einer der vielen Milizen ist offenbar aussichtsreicher und sicherer als ein Job bei der Regierung. Also gliederte die Regierung gleich die Milizen als Ganzes ein. Das beschränkt sich aber de facto auf die Bezahlung: Von der Regierung geht das Geld an die Milizenführer. Die geben ihren Männern die Befehle – die haben mit den Wünschen der Regierung oft wenig zu tun.