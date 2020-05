Libyen: Vor Sturm auf Gaddafi-Versteck

Es ist vor allem aber auch ein Tag relativer Ruhe, um den Zivilisten aus Sirte die Möglichkeit zu geben, aus der Stadt zu kommen. Aus der Schusslinie. Immer wieder rollen Kolonnen von bis oben bepackten Autos weg von der Front in Richtung Misrata - jene Stadt, die Gaddafis Truppen einst fünf Monate lang belagert hatten. Und in der immer noch Pulver- und Leichengeruch hängt. Unter die Flüchtenden mischen sich offenbar auch Granden des gefallenen Regimes. Mussa Ibrahim, der Sprecher Gaddafis, wurde am Dienstag an einem Checkpoint nahe Sirte gefasst. Grinsend sagt ein Kämpfer: "Jetzt ist er in sicheren Händen."



Dass sich noch immer mächtige Leute in Sirte aufhalten, daran haben die Rebellen in ihren Stellungen vor der Stadt keinen Zweifel. Zu verbissen ist der Widerstand. Sirte ist die letzte

Bastion des Diktators, neben der Wüstenstadt Bani Walid. Der Plan lautet: Sirte nehmen und den Rest Gaddafi-treuer Kämpfer in Bani Walid angreifen. Aber zu viele Zivilisten sind noch in Sirte, zu viele Waffen, zu viele Kämpfer, die Gaddafi die Stange halten. Von Söldnern, die er gegen sie in den Krieg schicke, sprechen die, die Gaddafi hassen. Letztlich ist es nur eine Frage der Zeit. Der Sieg ist längst Realität. Am Mittwoch setzten die Rebellen zur neuen Offensive an.