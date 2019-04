Libyen: Ein skrupelloser General mit Zug zur Macht

Wer sich Einfluss in Libyen nach dem Sturz Gaddafis sichern will, tut das meist folgendermaßen: Man packe einen Haufen Bewaffnete auf Jeeps, fahre zu einem neuralgischen Punkt (ein Flughafen, ein Ölfeld, ein Öl-Hafen, ein Parlament) und mache Radau – dann verhandle man über Konditionen oder kämpfe. Und diesmal ist es genauso.

Am 15. April sollen in der Stadt Ghadames an der Grenze zu Algerien unter UN-Vermittlung Gespräche über die Zukunft des Landes stattfinden. Das Ziel: Ein Ausweg aus der jahrelangen Krise, ein Ende des Bürgerkrieges zwischen zahllosen Milizen, vor allem aber zwischen der international anerkannten Regierung mit Sitz in Tripolis und der Gegenregierung unter de-facto-Führung von General Khalifa Haftar. Und vor diesem Treffen schickt Haftar nun die Infanterie los. Er hat eine Offensive angekündigt und seinen Truppen Befehl erteilt, auf Tripolis vorzurücken.