Libanon will Notunterkünfte syrischer Flüchtlinge abreißen

Internationale Hilfsorganisationen haben an die libanesische Regierung appelliert, Notunterkünfte syrischer Flüchtlinge im Nordosten des Landes nicht abzureißen. Mindestens 15.000 Kinder würden durch den Abriss obdachlos, warnten Save the Children, World Vision und Terre des Hommes am Dienstag.

Die libanesischen Behörden hatten angekündigt, in der Stadt Arsal nahe der syrischen Grenze rund 5.000 Behausungen aus Beton abzureißen. Im Libanon sind nur Notunterkünfte zugelassen, die aus Holz und Plastikabdeckungen bestehen. Die Behörden setzten den Bewohnern eine Frist bis zum 9. Juni, um die Behausungen an die Bauvorgaben für Notunterkünfte anpassen. Sonst sollen die Behausungen abgerissen werden.