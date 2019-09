Letzter Akt im Brexit-Theater: Das sind ab heute die Hauptdarsteller

Neuwahlen, ja oder nein - und wenn ja, dann wann? In der ständig schneller ins Chaos abdriftenden Brexit-Krise, geht derzeit gar nichts mehr. Die oppositionelle Labour-Partei blockiert den Premier mit allen Mitteln, will ihn quasi dazu zwingen, vor der EU in die Knie zu gehen und um einen weiteren Auschub des EU-Austritts zu betteln. Boris Johnson wiederum hat komplett auf stur geschaltet, lieber werde er ins Grab fahren bevor er das tue. Wer also setzt in diesem Theater den nächsten Schritt, wann wird wo über Neuwahlen in Großbritannien entschieden. Der KURIER präsentiert die Hauptrollen und ihre Darsteller.