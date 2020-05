Warnung vor Reaktivierung von KGB-Spionen

In Litauen sollen russische Geheimdienste in letzter Zeit vermehrt versucht haben, ehemalige Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdiensts KGB anzuwerben. Davon berichtete Arturas Paulauskas, der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses im litauischen Parlament. Sicherheitsbehörden seien zuletzt vermehrt von ehemaligen Spitzeln des KGB kontaktiert worden, die von solchen Versuchen berichteten.

Die baltischen Länder sorgen sich seit der Ukraine-Krise um ihre Sicherheit. Aufgrund von U-Boot-Sichtungen in ihren Gewässern und Verletzungen des Luftraums plädieren sie für eine größere Präsenz von NATO-Truppen. In Litauen sollen nach Einschätzung von Historikern etwa 5000 bis 6000 Personen leben, die in der damaligen Sowjetrepublik für den KGB als informelle Mitarbeiter ihr Umfeld ausspähten. Die Regierung Litauens erließ im Jahr 2000 ein Amnestiegesetz, das den Betreffenden bei freiwilligem Geständnis Straffreiheit sowie eine befristete Anonymisierung bezüglich ihrer Tätigkeit garantierte. Bei den Behörden meldeten sich 1589 Personen. Der Anonymisierungsschutz läuft heuer aus.