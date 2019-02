Lernen von den Besten: Kurz besucht Südkorea und Japan

Sonntag Rückkehr nach Wien. Am Dienstag geht’s schon wieder in den Flieger, diesmal in die andere Richtung: Washington D. C., wo am Mittwoch der Besuch bei Donald Trump im Weißen Haus auf dem Programm steht.

Kaum zurück, geht es dann am Wochenende schon wieder nach Ägypten, Sharm el-Sheik – zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU und der Arabischen Liga.