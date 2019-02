Der Reisekanzler trifft Donald Trump

Es war eine Reise ganz nach dem Geschmack des Sebastian Kurz: Am Abend in den Flieger, Linie, nach Addis Abeba. Am Morgen Termine in Äthiopien, u. a. mit dem Shooting-Star der afrikanischen Politik, Premier Abiy Ahmed (41). Weiterflug nach Kigali, Ruanda, mit einer kurzen Hotelnacht. Tags darauf Vorbereitung des Wiener Afrika-Gipfels, dann retour nach Addis. Am dritten Tag noch schnell ein Flug hin und retour ins Somaliland, ehe es per Nachtflug zurück nach Wien ging. Der Kanzler stieg am Sonntagmorgen vergleichsweise frisch aus dem Flugzeug. Seine Entourage bemühte sich um Frische.

Kommende Woche steht in der Serie „If it is Tuesday, this must be Belgium“(legendärer Film über die Sieben-Tage-Europa-Trips der Amerikaner) ein weiterer Höllenritt auf dem Programm: Korea und Japan in nicht einmal vier Tagen, Hin- und Rückflug inklusive. Und danach geht’s schnell zu Donald Trump ins Weiße Haus.